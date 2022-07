FromSoftware sta per annunciare un nuovo Armored Core? Scoperto un indizio su Google

FromSoftware annuncerà tra poco un nuovo Armored Core? A questa domanda non possiamo rispondere con sicurezza, ma su Google è spuntato un indizio piuttosto interessante.

Recentemente, Hidetaka Miyazaki ha confermato che i lavori sul prossimo progetto di FromSoftware sono quasi arrivati al completamento e, nonostante lo studio non abbia parlato di alcun titolo in particolare, i fan pensano che si tratterà di Armored Core.

Un utente Reddit ha scoperto l'indizio su Google. Infatti, scrivendo il nome della software house sul motore di ricerca, potete vedere voi stessi come appaia subito un link che rimanda al sito di FromSoftware con scritto "armored core".

Ovviamente, non possiamo ritenere quanto scoperto come una conferma del fatto che FromSoftware lancerà il titolo dopo Elden Ring, ma sembra proprio che un nuovo capitolo della serie sia dietro l'angolo.

Nei prossimi mesi ci saranno importanti eventi dedicati al gaming, come la Gamescom, il Tokyo Game Show 2022 e i The Game Awards di fine anno e, forse, in una di queste occasioni potrebbe arrivare l'annuncio del nuovo Armored Core.

Che ne pensate?

Fonte: Reddit.