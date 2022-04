Fueled Up è un Overcooked nello spazio in arrivo quest'anno

Lo sviluppatore indipendente Fireline Games ha annunciato il suo titolo co-op Fueled Up che uscirà nel 2022 su PC (Steam), Xbox One e PS4.

Ma in cosa consiste questo gioco? Ebbene, Fueled Up vi incarica di rifornire, riparare e salvare astronavi danneggiate. Il gioco è giocabile fino ad un massimo di quattro giocatori in locale e online, offrendo livelli cooperativi caotici che potrebbero finire per far terminare anche le amicizie più durature.

Lavorerete su catene di montaggio, nutrirete alieni spaziali ed eviterete vari pericoli come docce di asteroidi e wormhole, tutto nel tentativo di riportare la vostra nave al suo stato di funzionamento. Non mancheranno ovviamente imprevisti, come ad esempio un gigantesco calamaro spaziale che si aggrapperà alla vostra astronave per fermarvi. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Per adesso non c'è ancora una data di uscita precisa, ma come abbiamo detto il gioco dovrebbe arrivare su PC e console quest'anno. Nel frattempo potete inserirlo nella lista dei desideri su Steam.

