Funko sta lavorando ad un gioco AAA con l'aiuto dell'ex team di sviluppo di giochi LEGO

Durante il San Diego Comic Con, Funko ha annunciato una collaborazione videoludica con 10:10 Games. Lo sforzo sarà guidato da Jon Burton, co-creatore dei videogiochi LEGO di Traveller's Tales.

Funko ha rivelato la novità al Pop! Panel presso l'evento. Lo studio 10:10 Games è stato fondato nel 2021, da veterani del settore, in particolare per realizzare giochi Funko.

Il membro più noto dello studio britannico è Jon Burton, cinque volte vincitore del BAFTA. Lo studio aiuterà nella produzione di una varietà di giochi AAA su console e PC. La collaborazione con Funko è il primo progetto annunciato dallo studio.

I dettagli su quale sarà esattamente il primo gioco, incluso il titolo, non sono ancora stati annunciati, ma sarà un platform d'azione AAA e classificato "T" per adolescenti. Saranno coinvolte anche altre terze parti, sebbene nessuna delle IP o società specifiche sia stata nominata. Maggiori dettagli saranno annunciati in un secondo momento.

Fonte: GamingBolt