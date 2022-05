Furi riceverà il DLC Onnamusha, ma Xbox è esclusa e gli sviluppatori spiegano perché

Lo studio francese The Game Bakers, a cui si deve recentemente Haven, è tornato a parlare in occasione dell'imminente uscita di un nuovo DLC per Furi. Sfortunatamente, non tutti potranno goderselo.

Il nuovo DLC chiamato Onnamusha, uscirà solo su PS5, PS4, Nintendo Switch e PC. Questo contenuto aggiuntivo, accompagnato da un aggiornamento del gioco, non è infatti previsto su Xbox e lo studio è intervenuto sul proprio account Twitter per giustificare la decisione.

"Abbiamo sentito tutti coloro che hanno giocato a Furi su Xbox e capiamo la vostra frustrazione. Siamo un piccolo team indipendente e non siamo riusciti a trovare il tempo e il budget per realizzare questo porting. Furi non ha mai ricevuto molta attenzione su Xbox e sfortunatamente abbiamo dovuto dare la priorità alle altre piattaforme. Speriamo di poter sviluppare nuovamente per Xbox in futuro. Grazie per supportare i nostri giochi".

Furi never captured a lot of attention on Xbox and unfortunately we had to prioritize platforms. We hope to be developing for Xbox again in the future. Thank you for supporting our games. — The Game Bakers (@TheGameBakers) May 4, 2022

Il nuovo DLC Onnamusha sarà disponibile per tutti i giocatori il 17 maggio a pagamento: nello stesso giorno arriverà anche un aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco.

Fonte: Eurogamer