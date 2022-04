Furniture & Mattress è il nuovo studio creato da sviluppatori di Braid, Carto ed Ethereal

Continuano a essere fondati regolarmente studi indipendenti, e dopo la pandemia che ha sconvolto il mondo e quindi l'industria dei videogiochi, molti sviluppatori stanno scegliendo di lavorare insieme, ma a distanza. È il caso di Furniture & Mattress, una nuova squadra dai nomi prestigiosi.

Furniture & Mattress è un nuovo studio fondato da David Hellman, Nick Suttner e Nicolas Recabarren, che sono stati rispettivamente l'artista di Braid, lo sceneggiatore di Carto e lo sviluppatore di Ethereal, giochi indipendenti la cui reputazione non è seconda a nessuno.

Il primo progetto del giovane studio rimane sconosciuto, ma David Hellman si occuperà dell'animazione e della direzione artistica, Nick Suttner si occuperà della scrittura e della produzione, mentre Nicolas Recabarren programmerà il gioco focalizzandosi sul game design. Lo studio avrà dalla sua anche Tomas Batisa (Shadow of the Colossus Remake, Ethereal, Per Aspera) per comporre la colonna sonora originale e il sound design.

Furniture & Mattress ha già il supporto finanziario di Astra Fund, produttore di molti giochi puzzle come Rytmos, Star Stuff, Paper Trail o Schrodinger's Cat Burglar. Per adesso il primo progetto rimane ancora un mistero, pertanto non ci resta che attendere ulteriori dettagli a riguardo.