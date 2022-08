Gamescom 2022 accende l'hype con il trailer dell'attesissima Opening Night Live

La Gamescom 2022 è alle porte, e a spingere il nostro hype a livelli stratosferici ci pensa Geoff Keighley pubblicando un nuovo trailer dell’evento principale della fiera tedesca, ovvero l’Opening Night Live.

Il filmato ci mostra alcuni titoli che verranno mostrati durante l’evento che sarà anche trasmesso in streaming. Nel trailer possiamo infatti vedere The Callisto Protocol, Hogwarts Legacy, High on Life, Sonic Frontiers, Destiny 2, Genshin Impact e Gotham Knight, oltre a mostrarci data e ora dell’evento. Senza dimenticare che lo stesso Keighley ha confermato la presenza di qualche sorpresa durante l’Opening Night Live.

La Gamescom è diventata ormai evento centrale del mondo gaming dopo la cancellazione dell’E3 2022, ed è una grande occasione che dalle parti di Colonia ovviamente non vogliono lasciarsi assolutamente sfuggire per mostrare i muscoli alla concorrenza. Sicuramente ne vedremo delle belle!