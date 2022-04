Gamescom Asia tornerà anche quest'anno, ecco quando

Le date del secondo evento della Gamescom Asia sono state svelate, con lo spettacolo che si svolgerà entro la fine dell'anno tra il 20 e il 23 ottobre. Come l'anno scorso, la conferenza si terrà a Singapore, presso il Suntec Singapore Convention Center. Adotterà anche un modello ibrido, offrendo una combinazione di contenuti sia online che fisici, per far fronte ancora all'emergenza Coronavirus.

L'evento sarà inoltre accessibile al pubblico per la prima volta quest'anno, con l'apertura di una nuova zona di intrattenimento fisico che offrirà demo di giochi, spettacoli dal vivo e altro ancora.

"È l'anno degli eventi videoludici poiché Gamescom e Gamescom Asia ritornano con i loro formati fisici, accogliendo ancora una volta i visitatori", ha affermato Mathias Kuepper, amministratore delegato dell'organizzatore di Gamescom Asia.

It's official! #gamescomasia2022 will finally open the much-awaited PHYSICAL Entertainment Zone to the public this year on 21 and 22 October! So spread the word and start planning to meet your squad in Singapore this October. Ticket details will be released in the coming months. pic.twitter.com/9sMwoA3S2i