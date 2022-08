Gamescom Opening Night Live durerà due ore e presenterà più di 30 giochi

Come avrete visto anche quest'anno l'E3 non ha avuto luogo, ma almeno abbiamo la Gamescom 2022 da attendere con ansia. E stando al conduttore dello show, Geoff Keighley, la serata di apertura sarà una di quelle da ricordare.

Il conduttore ha rivelato un paio di informazioni sull'Opening Night Live della Gamescom. Non sono state rivelate informazioni importanti, ma ora sappiamo che la diretta durerà due ore con oltre 30 giochi presentati.

Sappiamo che Unknown Worlds, sviluppatore di Subnautica, salirà sul palco per annunciare il suo ultimo gioco, una nuova IP. I dettagli sono ancora scarsi, come ci si aspettava, ma l'account Twitter ufficiale dello sviluppatore ha pubblicato un paio di informazioni sul gioco che verrà presto annunciato.

Si tratterà di un gioco che si discosta da quello per cui Unknown Worlds è meglio conosciuta - Subnautica, un gioco di sopravvivenza in prima persona - in quanto la nuova IP, ancora senza nome, sarà un gioco di strategia sci-fi a turni. Per il resto, dovremo aspettare lo show per saperne di più.

Sappiamo anche che Sonic Frontiers si presenterà sul palco durante lo streaming di due ore con nuove informazioni e un altro sguardo al gioco. Possiamo aspettarci un trailer e forse anche una data di uscita.

On Tuesday, August 23, @gamescom Opening Night Live streams LIVE from Germany.



🔵 2 hour live show

🔵 Thousands of fans in the audience!

🔵 30+ games on stage



If you are in Germany, limited in-person tickets are now available for fans.



Buy them here: https://t.co/crQarVvABg pic.twitter.com/x8YV3I8j9d — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 9, 2022

Gamescom fa il suo grande ritorno quest'anno, dopo essere diventato uno show solo digitale nel corso della pandemia. Il ritorno alla Koelnmesse sarà gradito a tutti i fan e agli addetti ai lavori, ma per coloro che non potranno partecipare, lo show sarà trasmesso in diretta streaming il 23 agosto alle 20 italiane.

Fonte: Dualshockers.