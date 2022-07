Gamescom Opening Night Live con Geoff Keighley ha una data ufficiale

Sapevamo già da qualche mese che la Gamescom sarebbe tornata in versione fisica ad agosto di quest'anno, esattamente dal 24 al 28 agosto. Ora che ci avviciniamo a questa data scopriamo anche qualche dettaglio in più.

Come è successo per il "non E3", anche ad agosto tornerà un evento tanto atteso dai fan, ovvero la Gamescom Opening Night Live. Attraverso Twitter è il buon Geoff Keighley a dare la notizia, dato che tornerà come presentatore. Lo spettacolo è fissato per il 23 agosto, la notte prima che inizi la Gamescom.

Cosa dobbiamo quindi aspettarci dalla Gamescom Opening Night Live? "annunci di giochi, anteprime mondiali e molto altro" secondo Keighley. Quest'anno sappiamo che publisher come Microsoft, Bandai Namco e Ubisoft parteciperanno, ma siamo ancora in attesa di un'eventuale lista.

In one month!@gamescom Opening Night Live streams Tuesday, August 23!



We are LIVE from Kolenmesse in Cologne, Germany with thousands of fans for a night of game announcements, world premieres and more on a huge stage!



Much more info soon - very excited to be back in person! pic.twitter.com/7cjOX7WUBp