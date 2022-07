Gamescom: quanto costa mostrare un gioco nella Opening Night live

Presentare un trailer di un minuto alla Gamescom’s Opening Night Live costa 125.000 euro, secondo la stessa Gamescom. Questo è il prezzo che i patner (ovvero gli sponsor) devono pagare per assicurarsi un posto nella livestream iniziale condotta da Geoff Keighley, durata l’anno scorso due ore e che includeva più di trenta titoli.

Non c’è niente di strano se uno sponsor paga cifre astronomiche per un solo minuto di trailer in uno show di tale portata che gli porta visibilità in tutto il mondo essendo la Gamescom uno degli eventi più attesi durante l’anno dove si presentano molti nuovi titoli o aggiornamenti sulle date di uscita degli stessi.

Ci sono comunque costi per tutte le tasche, se così ci può dire. Se si sceglie di presentare un trailer da 30 secondi la cifra da versare sarà pari a 85.000 euro, mentre se si vuole investire una buona fetta di budget in pubblicità, si possono raggiungere i novanta secondi di video con la ragguardevole cifra di 165.000 euro.

Tuttavia la Gamescom riporta come non tutti i trailer siano esposti a pagamento, e che anzi la maggior parte sia mostrata gratuitamente, e che questi eventi costano centinaia di migliaia di euro.

