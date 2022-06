Garage Bad Dream Adventure è un disturbante punta e clicca uscito nel 1999 e ora in arrivo su Steam

Sakuba Metal Works ha annunciato che Garage: Bad Dream Adventure sarà disponibile su Steam l'8 luglio ad un prezzo di $ 19,99. Comprenderà testi in inglese, giapponese e cinese.

Ma che tipo di gioco è? Si tratta di un'avventura pubblicata su PC nel 1999 che ci presenta una strana macchina terapeutica che crea un mondo oscuro con il subconscio del soggetto. Il protagonista entrerà in questo mondo interiore per scoprire che è diventato una macchina biologica e cercherà un modo per fuggire da questo luogo labirintico.

"È fondamentalmente un'avventura di risoluzione di misteri e puzzle, ma ha anche molti elementi di gioco di ruolo come l'evoluzione della modifica del corpo", si legge nella sua descrizione. La storia solleverà anche dubbi, come la possibilità di rimanere in questo mondo.

Garage: Bad Dream Adventure for Steam is coming July 8!



Wishlist now: https://t.co/FqWXNcpYJE



- Playable on your PC.

- Increased the save slots to 5 from 2 and Steam cloud save available.

- Uncensored. Includes all original artwork and movies.

- US$19.99. pic.twitter.com/Hvxd4eoqyL — 作場知生 Sakuba Tomomi ガラージュSteam版7/8発売! (@sakuba) June 17, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

In Giappone è considerato uno dei grandi giochi surreali, ma ne furono vendute pochissime unità e l'editore Toshiba EMI lasciò l'industria dei videogiochi. Pertanto il gioco originale è veramente molto raro e si trova a prezzi elevati.

Fortunatamente, nel 2020 il direttore del gioco, Tomomi Sakuba, ha avviato una campagna di crowdfunding che avrebbe salvato l'originale e portato su dispositivi mobile, ottenendo abbastanza successo da lanciare il titolo su iOS e Android nel 2021.

Fonte: PCGamer