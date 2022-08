GDP WIN 4, ecco la nuova console portatile in arrivo dalla Cina

Dal profondo dell’oriente una “spia” ci mostra le prime immagini di GPD WIN 4: si tratta del nuovo modello dell’ecosistema di console portatili dell’azienda di Hong Kong e, come potete vedere voi stessi, il design richiama molto quello della vecchia PS Vita.

Oltre al design, il leak entra nel merito delle specifiche tecniche e delle funzionalità della console. Il sistema dovrebbe montare un processore grafico integrato AMD 6800U, uno schermo touch da sei poliici con “tastiera a scomparsa” sottostante, stick analogici e pulsanti posti esattamente come su PS Vita, accelerometro e giroscopio. Una buona notizia è la piena compatibilità con gli accessori del modello precedente.

Attualmente non si sanno le tempistiche di rilascio, il prezzo e se avremo una versione pro e lite, speriamo di avere al più presto notizie su questa nuova interessantissima versione della console.

