Gears 6, The Coalition assume personale e si prepara alle sessioni di motion capture

The Coalition è rimasta in silenzio per molto tempo, almeno per quanto riguarda il suo franchise di punta. Abbiamo visto che lo studio sta lavorando con Unreal Engine 5, ma dal 2020, quando è stato pubblicato HiveBusters, l'espansione di Gears 5 e i successivi aggiornamenti multiplayer dello stesso, non abbiamo sentito nulla dell'atteso Gears 6.

A dire il vero non sappiamo nemmeno se si chiamerà Gears 6, ma ora è stato condiviso un particolare il quale ci fa capire che i preparativi per il prossimo capitolo stanno continuando. Attraverso un annuncio di lavoro si legge: "The Coalition sta cercando un tecnico di Motion Capture per lavorare sul suo franchise di Gears of War in cui il candidato scelto aiuterà a garantire acquisizione/dati di alta qualità assicurati durante le riprese".

Oltre al chiacchierato Gears 6, secondo le ultime indiscrezioni il team di sviluppo sarebbe al lavoro anche su una sorta di raccolta dei vecchi Gears, un po' come è successo per la raccolta di Halo.

Per adesso quindi non ci resta che aspettare annunci ufficiali da The Coalition sui progetti attualmente in via di sviluppo.

Fonte: GamingBolt