GeForce Now sta per avere anche i titoli PlayStation Studios?

Domani 21 aprile potrebbe essere un giorno epocale per il settore videoludico. Con il tweet di oggi, lanciato dall'account ufficiale di Nvidia GeForce Now, uno dei servizi game streaming migliori sul mercato, si prefigura un grosso cambiamento nelle politiche di pubblicazione di Sony.

Sembra infatti che i titoli targati PlayStation Studios stiano per arrivare sul servizio e sarebbe un'importante prima volta, una pubblicazione al di fuori di una piattaforma di riferimento. L'immagine non lascia spazio a particolari dubbi: chi è ritratto nella figura? Vista la stazza potrebbe trattarsi di Abby di The Last of Us Part II ma la pelata non può che riferirsi ovviamente a Kratos, che ha debuttato su PC il 14 gennaio di quest'anno.

can you guess the character? 👀 pic.twitter.com/8AF2t8Nyp5 — 🌩️ NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) April 20, 2022

Tralasciando gli scherzi, domani potrebbe essere un bel giorno per tutti gli utenti GeForce Now o almeno così suggerisce l'aggiornamento del catalogo. Vedremo se arriveranno dichiarazioni ufficiali in tal senso.