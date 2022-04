Genshin Impact, l'aggiornamento 2.7 è stato rinviato, in arrivo prossimamente ulteriori dettagli

miHoYo Games ha annunciato un rinvio per il prossimo grande aggiornamento di Genshin Impact a causa dello "stato del progetto".

L'aggiornamento della versione 2.7 riceverà maggiori dettagli sulla nuova data di lancio insieme al "piano di adeguamento dei contenuti" e al compenso per i giocatori. Il team ha anche affermato che avrebbe fornito le informazioni ai giocatori "il prima possibile".

Quello che i giocatori possono aspettarsi nella versione 2.7 è sconosciuto, ma le fughe di notizie suggeriscono che Yelan e Kuki Shinobu saranno i nuovi personaggi giocabili. Sembra inoltre che Xiao, il personaggio di Anemo a 5 stelle, potrebbe ricevere nuovi dettagli.

Dear Travelers,



Due to project progress, the Version 2.7 update will be postponed.

For detailed information on the date of the new update, content adjustment plan, and compensation, please stay tuned for upcoming announcements.#GenshinImpact pic.twitter.com/FiiGQyJO1G