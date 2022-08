Genshin Impact sta diventando uno dei giochi più costosi mai realizzati

Genshin Impact è stato un successo dirompente per la società miHoYo di Shanghai, diventando un gioco popolare a livello internazionale, giocato su cellulari, PC e console. Ma le risorse necessarie per realizzare il titolo sono state decisamente grandi. Durante lo sviluppo iniziale, il budget è stato di 100 milioni di dollari, fino al lancio del 28 settembre 2020. Se si passa ai giorni nostri, Genshin Impact potrebbe essere il gioco più costoso mai realizzato (via Game Rant).

Questo perché miHoYo aggiorna costantemente il titolo con nuovi contenuti, aggiornamenti ed eventi social, distribuiti su tutte le piattaforme su cui è disponibile. Secondo una stima, Genshin Impact è destinato a diventare il gioco più costoso mai sviluppato.

Secondo i calcoli basati sulle informazioni ufficiali di miHoYo, compilati dall'utente Reddit KeiraFaith, Genshin Impact potrebbe accumulare 500 milioni di dollari di costi di sviluppo dal suo lancio. Questo si basa su un budget iniziale di 100 milioni di dollari, seguito da 400 milioni di dollari di costi annuali. L'anno scorso, miHoYo ha riferito che il budget per Genshin Impact era passato da 100 milioni di dollari all'anno a 200 milioni di dollari all'anno. Se la situazione dovesse continuare fino a settembre 2022, lo sviluppo del gioco costerebbe circa 500 milioni di dollari.

Questo budget serve a mantenere fresco uno dei giochi di maggior successo sul mercato, con nuovi personaggi, eventi, aggiornamenti. I costi dei server, delle espansioni dello studio, delle pubbliche relazioni e dei talenti necessari per mantenere fresco il titolo si aggiungono ai costi. Ma miHoYo non sarebbe in grado di fare tutto ciò se il gioco non guadagnasse.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

È stato riferito che il titolo gacha ha generato fino ad oggi oltre 3 miliardi di dollari a livello globale di spesa dei consumatori sia su Google Play che su App Store. Secondo un report di Sensor Tower, Genshin Impact ha guadagnato in media 1 miliardo di dollari ogni sei mesi dal lancio su mobile. Si tratta di un gioco che ha incassato moltissimo e che si colloca tra i più grandi del settore. Non c'è da stupirsi che il suo sviluppatore voglia mantenere questo successo, dal momento che il titolo rimane tra i primi posti per spesa dei consumatori in territori come la Cina, il Giappone e gli Stati Uniti.

Fonte: Thegamer.