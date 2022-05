Genshin Impact e Project Zenless Zone Zero: miHoYo svela quando annuncerà ufficialmente il suo nuovo videogioco

Mentre pochi giorni fa abbiamo scoperto quanto ha incassato il popolare Genshin Impact dalla sua uscita, ecco che ora arrivano interessanti novità per il prossimo gioco di miHoYo.

Il nuovo progetto dello studio è intitolato Project Zenless Zone Zero e sarà annunciato in via ufficiale tra pochi giorni.

Attraverso Twitter, miHoYo ha svelato che il titolo sarà presentato il 13 maggio.

"Notizie FLASH- Cari cittadini, nel distretto dove state viaggiando si è verificato un disastro sub-Hollow", si legge nel tweet dello studio.

"Stiamo trasmettendo un canale di intrattenimento speciale per farvi divertire mentre aspettate".

Nel tweet è incluso un link che rimanda a una pagina in cui c'è un TV che trasmette un telegiornale. Una voce racconta di una catastrofe che sta colpendo la città, mentre i cittadini vengono evacuati.

News Flash–



Dear citizens, a sub-Hollow disaster has occurred in the district you are traveling to.



We are playing a special entertainment channel for you to enjoy while you wait. https://t.co/QuXbBvJ7Go



Welcome to _____!#ZZZ pic.twitter.com/JpWlcJ0rBp