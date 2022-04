Genshin Impact per Nintendo Switch vedrà mai la luce? I fan sono preoccupati

Genshin Impact è uno dei migliori giochi gratuiti per console PlayStation, telefoni cellulari e PC attualmente disponibili e riceve contenuti regolari da più che un tempo considerevole, espandendo la sua esperienza giocabile con più personaggi, regioni e attività.

Due anni fa MiHoYo aveva annunciato anche una versione del gioco per Nintendo Switch, ma da allora si sono praticamente perse le tracce. Recentemente poi, i riferimenti ad una versione per Switch erano stati cancellati, instillando ancora più dubbi ai giocatori. La versione per la cosole ibrida di Nintendo è stata quindi cancellata?

Per adesso sembra che si sia trattato semplicemente di un errore, tant'è che ora sul canale giapponese di Genshin Impact i riferimenti alla versione Nintendo Switch sono ritornati. Ciò nonostante sono passati diversi anni senza aggiornamenti e la community non è del tutto tranquilla.

A quanto pare quindi nulla è cambiato nei piani di MiHoYo, pertanto i fan possono ancora aspettarsi che Genshin Impact arriverà su Switch prima o poi.