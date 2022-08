Lo sviluppatore di Tower of Fantasy, Hotta Studio, concorda con l'opinione comune secondo cui Genshin Impact "ha stabilito un nuovo standard per l'industria", in particolare nel settore dei gacha.

Un rappresentante dello studio lo ha detto in una recente intervista con Gamesradar. Tower of Fantasy è stato incessantemente (e comprensibilmente) paragonato a Genshin, e gli sviluppatori lo hanno riconosciuto.

"Naturalmente, Genshin è un grande gioco amato da moltissimi giocatori in tutto il mondo", ha detto il portavoce. "Ha stabilito un nuovo standard per il settore per quanto riguarda il design, la narrazione e la qualità. Ma, naturalmente, siamo consapevoli che ci sono cose che ci differenziano dagli altri giochi".

Hotta ha subito sottolineato come le differenze principali di Tower of Fantasy siano il combattimento più veloce, gli elementi MMO, l'editor di personaggi approfondito, le caratteristiche social e l'ambientazione sci-fi.

Tower of Fantasy sarà lanciato a livello globale su PC e mobile il 10 agosto. Hotta ha detto che il programma post-lancio seguirà da vicino, ma non esattamente, la versione cinese del gioco, con un aggiornamento a tema cibernetico previsto subito dopo l'uscita.

Genshin Impact, nel frattempo, si sta preparando per l'aggiornamento 3.0.

Fonte: Gamesradar.