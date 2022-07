Ghost of a Tale 2 abbandona Unity per l'Unreal Engine 5

L'action-RPG Ghost of a Tale è stata un'interessante sorpresa, un lavoro di ben cinque anni passati su Unity ma che vedrà nel sequel un cambio netto di motore di gioco. Sono stati interrotti infatti i lavori sul sequel proprio per abbracciare le doti offerte da Unreal Engine 5.

"Tanto vale renderlo pubblico: diversi mesi fa abbiamo preso la difficile decisione di abbandonare Unity 3D e passare a Unreal Engine 5 per il nostro gioco successivo a Ghost Of a Tale. Ci ha riportato indietro in modo significativo in termini di programmazione (molto lavoro da ricreare), ma sappiamo che è stata la decisione giusta."

Might as well go public about this: Several months ago we made the tough decision to ditch #Unity3d and move on to #UE5 for our follow-up game to #GhostOfATale. It set us back significantly in terms of schedule (lots of work to recreate) but we know it was the right decision. pic.twitter.com/SGnLkivb8f