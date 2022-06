Ghost of Tsushima 2 è realtà? Sucker Punch cerca personale per un nuovo progetto

Ha senso che Sucker Punch voglia realizzare un secondo capitolo di Ghost of Tsushima, visto che ad oggi il titolo ha venduto 8 milioni di copie. Ora sono emersi nuovi annunci di lavoro: lo studio sta infatti assumendo per un gioco stealth open world non ancora annunciato. Si potrebbe trattare quindi di Ghost of Tsushima 2?

Dei due nuovi annunci di lavoro sul sito Web di Sucker Punch, uno richiede un Technical Combat Designer e uno cerca un Senior Combat Designer: da questi potremmo avere alcuni dettagli preliminari su ciò che lo studio sta sviluppando con il suo prossimo gioco.

Gli annunci di lavoro affermano sia la ricerca di personale esperto di combattimento corpo a corpo e stealth, sia esperienza di lavoro in scenari open world. Dato che il gioco precedente dello studio presentava tutti questi elementi, non è esagerato pensare che questo potrebbe essere Ghost of Tsushima 2.

C'è anche un annuncio per un Encounter Designer, il cui compito sarebbe quello di "fondere layout interessanti e sfidare i nemici in avvincenti incontri di gioco", il tutto con un focus sull'"azione furtiva". Naturalmente, c'è sempre la possibilità che questo possa essere qualcos'altro; una nuova IP, forse, o anche un seguito della serie Sly Cooper o Infamous. Per adesso non ci sono conferme su cosa sia il progetto pertanto non ci resta che attendere annunci ufficiali.

