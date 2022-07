Ghost of Tsushima ha venduto 9,73 milioni di copie nel mondo, come ha annunciato Sucker Punch con una infografica realizzata in occasione del secondo anniversario del gioco.

Mentre arrivano voci di un capitolo 2 del gioco, l’azienda americana ha rivelato che i giocatori hanno scattato 78 milioni di foto usando il Photo Mode e giocato 91,4 milioni di missioni nella modalità Leggende.

This weekend marks two years since the release of #GhostOfTsushima! We are blown away by all of the support since then and so grateful for all of you! Thank you to everyone who has played and shared this journey with us!



Here are just some of the amazing stats since launch: pic.twitter.com/DMgzYGTih1