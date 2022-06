'Ghost of Tsushima è riuscito a risvegliare l'interesse per i videogiochi immersi nella cultura giapponese'

Sony ha una lunga lista di giochi esclusivi e quasi tutti hanno avuto successo. I titoli first party dello studio lo hanno reso famoso per la creazione di IP incredibili e molti giochi hanno avuto un ruolo in questo. Ghost of Tsushima è uno dei giochi che ha decretato il successo della formula Sony.

Ghost of Tsushima è uscito nel 2020 ed è stato un enorme successo, sia dal punto di vista critico che commerciale, con anche i giocatori che ne hanno adorato ogni parte. Con oltre 8 milioni di copie vendute a gennaio 2022, Ghost of Tsushima è stato un vero titolo iconico sia per Sony che per lo studio di sviluppo Sucker Punch.

Lo sviluppatore dietro Tenchu e Kamiwaza, Takuma Endo, ritiene che Ghost of Tsushima abbia avuto un grande effetto sugli sviluppatori per quanto riguarda la cultura giapponese. Durante una nuova intervista, lo sviluppatore ha parlato dell'impatto del gioco. Secondo lui, gli studi sono più aperti a creare giochi basati sulla cultura giapponese dopo l'uscita di Ghost of Tsushima.

"E poi c'è Ghost Of Tsushima che arriva e dimostra il contrario, che c'è un mercato e che le persone sono interessate. Ha avuto davvero un grande impatto in Giappone, per gli sviluppatori, mostrando loro che era ancora fattibile. E anche dare loro ispirazione e il coraggio di pensare: 'Beh, ehi, forse possiamo davvero affrontare di nuovo questo argomento e iniziare a creare giochi all'interno di questo ampio genere'".

Prima dell'uscita di Ghost of Tsushima, gli studi non erano molto entusiasti di affrontare la storia giapponese. È stato molto difficile convincerli e fare un atto di fede nel progetto. Ma questo è cambiato ora a causa del successo del gioco. "C'è stato questo periodo in cui gli editori in un certo senso... forse non si rifiutavano, ma non erano interessati a trattare con giochi che parlavano della storia giapponese", ha detto.

Fonte: PlayStation Life Style