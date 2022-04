Ghost Of Tsushima, il merchandising del gioco verrà venduto sull'isola reale

Il merchandising ufficiale di Ghost of Tsushima verrà venduto ai turisti nell'isola di Tsushima nella vita reale, tramite il negozio di souvenir Fureai-do Tsushima.

Tra gli articoli basati sull'epopea samurai di Sucker Punch Productions ci sono t-shirt, felpe con cappuccio, calzini e altro, con il merchandising che sarà in vendita a fine settimana.

"La collezione Ghost of Tsushima incorpora l'alta qualità e il divertimento del gioco e l'eccellenza della sua creazione nel design grafico con un senso di rispetto" si legge nella descrizione. "Ci auguriamo che l'esposizione permanente della collezione a Fureai-do Tsushima serva da ponte tra il gioco e il turismo di Tsushima, con i visitatori di Tsushima che si interessano al mondo di Ghost of Tsushima e viceversa".

La Tsushima Local Promotion Association ha affermato che spera che questi articoli diano al turismo una possibilità per Tsushima in seguito all'impatto della pandemia di coronavirus.

Ghost of Tsushima è stato pubblicato per PS4 a luglio 2020 ed è stato portato su PS5 l'anno successivo come Ghost of Tsushima: Director's Cut.

Fonte: Push Square