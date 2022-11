Ghost of Tsushima è stranamente simile a Resident Evil, parola di un ex producer di Capcom

Il survival horror di Resident Evil e l'azione open world di Ghost of Tsushima sembrano piuttosto distanti sulla carta, ma l'appeal a livello mondiale di entrambi i giochi li rende stranamente simili secondo un ex produttore di Capcom.

Parlando con IGN, Hiroyuki Kobayashi ha detto che la creazione da parte di Sucker Punch, con sede negli Stati Uniti, di un gioco giapponese di richiamo globale come Ghost of Tsushima è molto simile al modo in cui lui e i suoi colleghi di Capcom hanno creato il franchise di Resident Evil.

"Come gioco sul Giappone realizzato da sviluppatori non giapponesi, Ghost of Tsushima mi ha ricordato il modo in cui noi [di Capcom], come sviluppatori giapponesi, abbiamo realizzato un gioco horror ambientato negli Stati Uniti con Resident Evil", ha detto. "All'epoca, poteva essere sorprendente che fosse stato realizzato da sviluppatori giapponesi".

Creare un'esperienza autentica da una cultura diversa dalla propria non è un compito facile, ma Kobayashi ha detto che lo sforzo può portare a un grande successo. "Credo che questo dimostri che non importa quale sia il Paese o la cultura su cui si realizza un gioco, se si studia seriamente l'argomento e ci si mette il cuore, c'è sempre una possibilità".

Questo è un aspetto che porterà nel suo prossimo gioco, dato che Kobayashi ha recentemente lasciato Capcom per unirsi a NetEase Games. "Per il nostro primo gioco stiamo puntando a qualcosa che si rivolga più facilmente a un pubblico mondiale".

Kobayashi ha iniziato a lavorare in Capcom nel 1995 ed è stato programmatore dei primi due giochi di Resident Evil, progettista del primo Dino Crisis e produttore del primo Devil May Cry. È stato anche produttore di Resident Evil Remake, Resident Evil 4, Killer 7 e Dragon's Dogma, e più di recente è stato produttore esecutivo di Mega Man 11.

Fonte: IGN.