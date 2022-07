Splinter Cell VR e Ghost Recon Frontline cancellati da Ubisoft

L'ultimo report finanziario di Ubisoft non è stato preso a cuor leggero. Dopo il massiccio posticipo di Avatar: Frontiers Of Pandora (oltre a un altro gioco non ancora annuciato) arriva anche la notizia dell'interruzione dei lavori a tempo indeterminato per Ghost Recon Frontline e Splinter Cell VR.

Partendo dal primo, è sicuramente una sorpresa. L'ambizioso progetto di Ubisoft Bucarest di unire battle royale a PvE e ben 102 giocatori nella lobby, non riuscirà a vedere la luce a meno che le cose non cambino drasticamente. "Tempo indeterminato" normalmente significa che il progetto è chiuso, soprattutto perché si perde di vista un trand che col passare del tempo potrebbe prevedere altro.

Stessa questione per Splinter Cell in versione VR ma non preoccupatevi: il remake del primo capitolo sembra essere salvo. La chiusura dei lavori a tempo inderminato però, ha colpito anche altri due titoli mai annunciati e non ci sono indizi su cosa potrebbero essere.

"[Queste interruzioni consentiranno di] concentrarci ancora di più sulle nostre maggiori opportunità di sviluppo". Queste le parole del CFO Frederick Duguet, che ha spiegato come in questo modo, ci si concentrerà solo sulle IP principali.

