Ghost Song arriva su Console, PC e Game Pass

I ragazzi di Old Moon hanno annunciato in video la data di rilascio di Ghost Song, un metroidvania 2D ambientato in un mondo sci-fi che uscirà su console e al day one anche su Game Pass.

Il gioco è stato prodotto da Humble Games ed ha avuto una raccolta fondi su Kickstarter, e ci vede esplorare i pericolosi cunicoli della luna di Lorian, un pianeta alieno. In questa avventura indosseremo la tuta spaziale del guerriero Deadsuit ed esploreremo con lui le grotte che si trovano sotto la superficie di Lorian, e dovremo aiutarlo a ritrovare la sua memoria mentre investighiamo sulle forze che minacciano di completare la distruzione degli equilibri della biosfera di questo pianeta.

Le caverne di Lorian sono piene di aree segrete e pericoli, per questo progredendo nell’avventura potremo acquisire nuovi equip, poteri speciali e abilità, proseguendo nelle sfide, nelle attività e nelle battaglie coi boss come sempre accade in questo genere. Ci accadrà inoltre di incontrare personaggi secondari che ci racconteranno le loro disavventure e ci daranno indizi sul proseguo della nostra avventura.

Ghost Song verrà rilasciato il 3 Novembre 2022 su PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S e sarà incluso al day one su PC e Xbox Game Pass.