Il nuovo gioco da ex sviluppatori di The Witcher 3 ricorda Destiny coi ninja

Alcuni sviluppatori di CD Projekt che hanno lavorato su The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 hanno lasciato l’azienda per formare un nuovo studio che sta lavorando ad un gioco online che sfrutti le potenzialità dell’Unreal Engine 5 e sarà ambientato nel Giappone feudale con protagonisti i ninja.

Lo studio, chiamato Dark Passenger, descrive il gioco come un first person concentrato su dinamiche stealth ed è basato sul mutiplayer online con cooperative, PVP e PVE, esattamente come Destiny 2.

“Il nostro obbiettivo” dichiara lo studio “è quello di creare una esperienza online molto eccitante, che si concentrerà sia sulla cooperazione che sulla rivalità fra giocatori”. I giocatori prenderanno il controllo di un ninja assassino e collaboreranno con gli altri per battere i clan avversari e cercare oggetti misteriori dalle potenzialità straordinarie.

Il gioco includerà il combattimento ravvicinato con armi come le katana, i tanto ed il wakizashi, oltre agli strumenti da lancio come kunai, shuriken e molto altro. Dato che lo scopo del gioco è quello di non essere visti, il parkour sarà un altro elemento centrale del gioco, almeno questo è suggerito fra le righe delle dichiarazioni di Dark Passenger.

Ovviamente non parliamo di tempi brevi per il rilascio, non ci resta che aspettare e vedere quali e quante di queste promesse verranno mantenute.

