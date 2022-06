Goals, il rivale di FIFA, eFootball e UFL si mostra in un nuovo trailer

Prepariamoci ad avere più titoli calcistici oltre i soliti FIFA (o EA Sports FC) e eFootball, avremo infatti UFL, il nuovo "FIFA" ma senza EA e Goals, un altro free-to-play che si è mostrato con un nuovo trailer cinematografico poche ore fa. Il video però non è particolarmente chiaro.

Dopo una carrellata che ci porta dalle favela a una metropoli, troviamo un calciatore e una calciatrice allenarsi forse in un contesto sci-fi (?) e poco altro, il tutto in CGi. Nient'altro. Forse è un modo per stuzzicare il pubblico in attesa del reveal ufficiale che avverrà in qualcuno dei prossimi eventi.

Gameplay when? Soon™️. We are busy building :) But first our cinematic trailer that shows of a glimpse of what is to come in the GOALS universe. https://t.co/C1l0oCSXs5 — Andreas Thorstensson (@andreas) June 8, 2022

Goals è un titolo particolare e ha a che fare con gli NFT. Essenzialmente, i giocatori vincenti avranno in regalo degli asset NFT che potranno scambiare o vendere all'interno del mercato interno al gioco. Tutto sarà improntato verso l'online, attraverso il cross-play e l'eSport, dando priorità ai feedback generati dal gameplay. La concorrenza e spietata ma chissà se tra un eFootball in difficoltà e il cambiamento di brand di FIFA, non possa ritagliarsi il suo spazio.