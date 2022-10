Goals mostrato in un primissimo gameplay, seppur in pre-alpha

Muove i suoi primi passi Goals, l'ambizioso calcistico che sogna di dare filo da torcere a FIFA ed eFootball di Konami, senza dimenticare l'outsider UFL, sempre free-to-play ma un po' più concreto finora.

Il primo gameplay di Goals mostra poco effettivamente ed essendo in pre-alpha non è nemmeno particolarmente indicativo viste le animazioni ancora incomplete. Tuttavia è importante vedere come questo titolo, che ricordiamo si baserà su un sistema blockchain, sia vivo e vegeto ma soprattutto, lo stile sembra davvero sci-fi, come da trailer mostrato pochi mesi fa.

Siamo però ancora lontani da una data di rilascio e forse da un trailer capace di mostrare tutte le caratteristiche del titolo. Goals si confronterà con un consolidato eFootball free-to-play, un FIFA che pur cambiando brand (FC) rimane pur sempre il colosso e UFL ben più avanti nello sviluppo e che potrebbe ritagliarsi la sua piccola siepe di giocatori.

Basteranno gli NFT per rendere Goals qualcosa di davvero appetibile?