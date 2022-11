God of War ha venduto più di 23 milioni di copie

Sony ha annunciato nel suo ultimo report finanziario che God of War del 2018 ha venduto oltre 23 milioni di copie in tutto il mondo.

La cifra è in aumento rispetto ai 19,5 milioni riportati nell'ottobre 2021.

"In termini di software first-party, abbiamo in programma di lanciare un nuovo popolare titolo del franchise, God of War Ragnarok, il 9 novembre", ha dichiarato l'azienda.

"Il precedente God of War, uscito nel 2018, è stato uno dei titoli più grandi mai pubblicati in esclusiva per PlayStation, vendendo 23 milioni di unità cumulative fino ad oggi. Ci aspettiamo prestazioni simili anche da questo nuovo titolo".

Il nono capitolo della serie si svolge tre anni dopo e vede Kratos e suo figlio Atreus affrontare una serie di eventi che portano alla fine dei giorni e alla morte di alcuni degli dei norreni.

Il Fimbulwinter, un grande inverno che si estende per tre estati, volge al termine, dando così il via al profetizzato Ragnarok. Nel gioco, Kratos e Atreus viaggeranno per i nove regni cercando di trovare un modo per prevenire l'evento.

God of War Ragnarok, che avrà 5 livelli di difficoltà, sarà lanciato su PS4 e PS5 il prossimo 9 novembre.

Fonte: VG247.