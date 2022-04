God of War compie 4 anni! Cory Barlog celebra il gioco e ringrazia i fan

Ieri, 20 aprile, l'apprezzatissimo God of War per PS4 ha compiuto 4 anni e, per celebrare l'importante ricorrenza, il director Cory Barlog ha deciso di pubblicare un messaggio su Twitter.

God of War del 2018 è stato uno dei giochi più apprezzati dall'utenza PlayStation e da qualche tempo l'ultima avventura di Kratos è sbarcata anche su PC.

Nel tweet pubblicato da Santa Monica Studio leggiamo: "Quattro anni fa è uscito God of War (2018)! Siamo grati a tutti voi che vi siete uniti a Kratos e Atreus nel loro viaggio e siamo orgogliosi del team che ha lavorato per dargli vita".

"Anche se non siamo pronti per condividere un aggiornamento su ciò che verrà dopo, ecco un breve messaggio da Cory!"

4 years ago, God of War (2018) released! We’re grateful to all of you who joined Kratos and Atreus on their journey, and we’re so proud of the team who worked to bring it to life.



While we’re not ready to share an update about what comes next, here’s a quick message from Cory! pic.twitter.com/Z5PHpKQppY