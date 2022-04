God of War arriva ufficialmente su GeForce NOW assieme ad altri 7 giochi

Dopo un piccolo (ed evidente) indizio, ora abbiamo la conferma. God of War arriva ufficialmente all'interno del catalogo GeForce NOW, disponibile quindi per lo streaming su vari dispositivi.

Oltre a God of War altri 7 giochi entrano a far parte della lunga lista di titoli GeForce NOW. Non solo, ma anche altre demo InstantPlay verranno aggiunti e saranno disponibili per la prova gratuita per tutti gli utenti.

Ecco la lista di tutti i giochi disponibili per gli abbonati:

Lila’s Sky Ark (Nuovo lancio su Steam)

Lumote: The Mastermote Chronicles (Nuovo lancio su Steam)

MotoGP22 (Nuovo lancio su Steam)

Terraformers (Nuovo lancio su Steam)

Warstride Challenges (Nuovo lancio su Steam)

EQI (Steam)

God of War (Steam ed Epic Games Store)

Twin Mirror (Steam ed Epic Games Store)

Ricordiamo che i membri di GeForce NOW possono anche aumentare la potenza e utilizzare l'abbonamento RTX 3080 per spingere ulteriormente la grafica dei giochi.

Fonte: Wccftech