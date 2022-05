God of War, Horizon Zero Dawn e Marvel's Spider-Man sono i titoli blockbuster di Sony

Recentemente Sony ha condiviso i suoi dati di vendita per l'anno fiscale terminato il 31 marzo 2022. Per quanto riguarda il comparto hardware, sappiamo che Sony ha distribuito un totale di 19,3 milioni di PlayStation 5 in tutto il mondo.

Ma scavando ancora più a fondo riguardo i dati condivisi dalla società, troviamo anche qualcos'altro di interessante. I giochi senza dubbio di maggior successo first-party di PlayStation sono God of War, Marvel's Spider-Man e Horizon Zero Dawn.

Per quanto riguarda God of War, il gioco al 21 agosto dello scorso anno ha venduto un totale di 19,5 milioni di copie. Bisogna sottolineare come in questo dato non si tenga conto della versione PC del gioco che invece è approdata a gennaio di quest'anno.

Horizon Zero Dawn è un altro titolo first-party di successo, dato che ha registrato al 28 novembre 2021 la bellezza di 20 milioni di copie vendute tra PS4 e PC. Infine, troviamo Marvel's Spider-Man che ha raggiunto il 28 luglio del 2019 13,2 milioni di copie. Non solo ma anche il titolo uscito in concomitanza con PS5, Marvel's Spider-Man Miles Morales ha registrato un totale di 6,5 milioni di copie al 18 luglio del 2021.

Fonte: Sony