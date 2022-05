God of War: Kratos viene ribattezzato 'John Kratos' per errore e PlayStation ci scherza su

Quando persone che non conoscono bene i videogiochi parlano di titoli o di famosi personaggi appartenenti al mondo videoludico, spesso possono commettere errori divertenti, come ribattezzare l'eroe di God of War con il nome di John Kratos. Questo è accaduto davvero e PlayStation ha trovato la cosa talmente divertente che ha deciso di scherzarci su.

Il 4 maggio, l'editor di videogiochi del Guardian Keza MacDonald ha ricevuto un'e-mail di marketing da qualcuno che sicuramente non conosce la serie God of War. In questa e-mail il protagonista è stato ribattezzato John Kratos, e in seguito l'account twitter di PlayStation ha commentato.

"John Kratos è canonico ora", ha twittato l'account. "Anche il serpente del mondo è ora chiamato Colin. Spero che vada bene a Sony Santa Monica."

PlayStation ha anche anticipato un titolo alternativo per il prossimo sequel, God of War: Ragnarok - John of War: RagnaJohn.

John Kratos is my head canon now.



Also the World Serpent is Colin. Hope that's OK @SonySantaMonica. https://t.co/6FRCnGL2mJ — PlayStation UK (@PlayStationUK) May 18, 2022

È simpatico vedere PlayStation trasformare questo in un'opportunità per un po' di divertimento, ma forse le e-mail di marketing della compagnia dovrebbero essere affidate a chi conosce meglio il mondo dei videogiochi.

Fonte: Thegamer.