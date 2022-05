God of War ha una mod su PC che fa incontrare Kratos e...Master Chief!

Kratos e Master Chief sono riconosciuti come simboli rispettivamente delle piattaforme PlayStation e Xbox. Ora è stata creata una mod per God of War nella versione PC recentemente rilasciata, grazie alla quale entrambi gli eroi si affrontano in un incredibile duello.

L'autore della modd è Marcos RC. Il fan ha cambiato il modello dello Straniero - il primo boss che i giocatori affrontano all'interno del gioco di Sony Santa Monica - con il personaggio dell'eroe della serie Halo.

Ovviamente la mod non influisce sul corso del combattimento stesso, quindi il duello si conclude con la vittoria di Kratos sul Master Chief. Inoltre, a causa dei limiti del design, quest'ultimo usa solo i pugni nel combattimento, non usando le sue armi caratteristiche. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video che mostra lo scontro fra titani.

We finally have a Master Chief vs Kratos battle. This is such damn cool mod. #Halo #HaloInfinite #GodofWarPC pic.twitter.com/vSSyd6nhAA — Kidskull (@Kidskull51) May 29, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Il prossimo capitolo di God of War, chiamato Ragnarok, è in sviluppo per PlayStation 4 e PlayStation 5: previsto per quest'anno, attualmente il gioco non ha ancora una data di uscita precisa.

Fonte: IGN