God of War per PC supporta ora FidelityFX Super Resolution 2.0 di AMD

La versione PC di God of War si è aggiornata con la patch 1.0.12 e, come segnalato su ResetEra, ora l'apprezzato titolo supporta FidelityFX Super Resolution 2.0 di AMD.

AMD, che ha mostrato per la prima volta FidelityFX Super Resolution 2.0 nel marzo di quest'anno, è un importante aggiornamento per il sistema di upscaling della compagnia che rivaleggia direttamente con DLSS di Nvidia.

Come rivelato in precedenza, l'aggiornamento della tecnologia permette il passaggio da un upscaling spaziale a uno temporale, divenendo dunque molto simile a DLSS e XeSS e adattandosi meglio a immagini in movimento, il tutto per un miglior dettaglio grafico.

Con FidelityFX Super Resolution 2.0 non è necessaria nessuna rete neurale, nessuna IA specializzata nell'apprendimento, in questo modo la tencologia diventa disponibile per qualsiasi tipo di hardware e non solo AMD.

Oltre a FidelityFX Super Resolution 2.0, la patch 1.0.12 di God of War per PC migliora anche l'accessibilità per bloccare la mira.

Fonte: ResetEra.