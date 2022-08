God of War e il plagio War Gods Zeus of Child su Xbox: ecco la reazione di Cory Barlog

All'inizio di questo mese, sullo store di Xbox è comparso War Gods Zeus of Child, uno strambo titolo che permetteva ai giocatori di vestire i panni di Kratos di God of War.

War Gods Zeus of Child, ora rimosso dallo store, sembrava far parte della Xbox Creators Collection, un'area dell'Xbox Store progettata per vendere giochi senza la consueta certificazione e approvazione di Microsoft e senza il supporto per gli Achievements.

Da quanto abbiamo visto, si trattava di un titolo a dir poco terribile e la scarsa qualità di questo "progetto" hanno reso War Gods Zeus of Child un vero fenomeno sul web.

Anche il director di God of War del 2018, Cory Barlog, ha voluto commentare questo incredibile plagio su Twitter a modo suo.

Barlog ha pubblicato una grossa risata e un cuore con una GIF di Vito Corleone de Il Padrino mentre dice: "Guardate come hanno massacrato il mio ragazzo".

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per quanto riguarda il vero God of War, il prossimo capitolo, God of War Ragnarok, uscirà su PS5 e PS4 il prossimo 9 novembre.

Fonte: Twitter.