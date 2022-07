Sony ha ufficialmente confermato che God of War Ragnarok richiederà 10€ in più per passare dalla versione PS4 a quella PS5.

In un post sul blog di PlayStation, dedicato all'apertura della Collector’s Edition di God of War Ragnarök, si legge che sarà necessario un pagamento extra per l'upgrade alla next-gen.

"Acquistando la Standard Edition di God of War Ragnarök per PlayStation 4, è possibile passare alla versione per PlayStation 5 al prezzo di $10 USD (o valuta equivalente)".

In realtà, questo non dovrebbe essere sorprendente, in quanto Sony aveva già comunicato in passato che dopo Horizon Forbidden West tutti i titoli first party di PlayStation avrebbero richiesto un pagamento extra per l'upgrade a PS5.

Ricapitolando: se acquisterete God of War Ragnarok Standard per PS4, spenderete 70 Euro. Per passare alla versione PS5 saranno necessari 10 Euro in più. Se acquisterete direttamente la versione PS5, spenderete 80 Euro.

God of War Ragnarok sarà disponibile dal 9 novembre su PS4 e PS5.

Fonte: PlayStation Blog.