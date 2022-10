God of War Ragnarok potrebbe avere un aggiornamento day one di 18 GB

God of War Ragnarok si avvicina a grandi passi, con la data di lancio di novembre che metterà la parola fine ad anni di attesa.

Anche se il gioco è entrato in fase gold, lo studio SIE Santa Monica sta continuando a lavorarci dietro le quinte per migliorarlo ulteriormente e per eliminare i bug, e un recente aggiornamento apparso su PlayStation Network potrebbe aver rivelato quanto peserà la patch del day one.

La pagina Twitter @PlaystationSize, che tiene abitualmente traccia degli aggiornamenti apportati al backend di PSN, ha recentemente riportato il peso dell'aggiornamento 1.01 per la versione PS4 di God of War Ragnarok. La patch dovrebbe pesare 18,4 GB, il che, ovviamente, significa che il gioco riceverà un sostanzioso aggiornamento del day one. Rimane da vedere se un aggiornamento di dimensioni simili verrà proposto anche per la versione PS5.

Un precedente report suggeriva che la dimensione di base di God of War Ragnarok su PS4 sarà superiore a 90 GB.

God of War Ragnarok verrà lanciato su PS5 e PS4 il 9 novembre.

Fonte: Gamingbolt.