God of War Ragnarok, per l'art director è stato difficile disegnare Odino

God of War Ragnarok sta per concludere la saga norrena della serie, il che significa che, ancor più del solito, Kratos dovrà affrontare una serie di formidabili nemici. Artisti del calibro di Thor e Freya saranno sotto i riflettori, ma in quanto re del pantheon degli dei nordico, Odino, per molti versi, sarà il cattivo principale del gioco.

Attualmente non abbiamo sentito o visto molto su Odino in God of War Ragnarok, ma a quanto pare, portarlo in vita è stata una vera sfida per SIE Santa Monica Studio. Come notato da un utente su Reddit, all'art director di God of War Ragnarok, Raf Grassetti, è stato recentemente chiesto su Instagram chi fosse il personaggio più difficile da progettare nel gioco e, secondo lui, Odino è stato senza dubbio il più difficile.

La sua risposta è stata piuttosto lapidaria e non abbiamo troppe informazioni sul motivo per cui ha detto proprio Odino, ma è chiaro che la gente di SIE Santa Monica Studio non vuole rivelare troppo, specialmente quando si tratta di un personaggio così importante del gioco.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 il 9 novembre.

Fonte: The Gamer