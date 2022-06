God of War: Ragnarok si avvicina, l'attore di Thor ha completato il lavoro di doppiaggio

Il Thor di God of War: Ragnarok, Ryan Hurst, ha dichiarato che recentemente è stato raggiunto un importante traguardo nello sviluppo del gioco.

L'attore di Sons Of Anarchy e The Walking Dead ha dichiarato durante un'intervista video con Comic Con Revolution 22: "ho appena finito l'ultima piccola parte per Thor di God of War".

Alla domanda su cosa intendesse esattamente Hurst ha risposto chiarendo: "intendo dire che sto facendo battute e riprese aggiuntive".

Sebbene questo non sia necessariamente un'indicazione della data esatta di uscita del gioco, sembra suggerire che lo sviluppo stia procedendo bene, essendo Thor uno degli antagonisti principali della saga norrena di God of War.

Hurst potrebbe avere ancora del lavoro da fare sul gioco, dato che si occuperà anche del motion capture del personaggio, ma sembra che tutto il suo lavoro vocale sia finito. Vale la pena notare che questa non è affatto una conferma che il gioco sarà lanciato a breve, anche se altri report hanno suggerito che l'uscita non è molto lontana.

La data di uscita di God of War: Ragnarok è stata un punto di discussione, con alcuni che dubitavano che sarebbe uscito quest'anno dato che finora abbiamo visto solo un singolo trailer completo del gioco. Nonostante ciò, sia il direttore dell'animazione che il giornalista di Bloomberg Jason Schreier hanno ribadito la loro fiducia nel fatto che il gioco uscirà quest'anno. Inoltre, il titolo ha recentemente ricevuto un rating in Corea del Sud, il che suggerisce ulteriormente che il gioco sarà effettivamente lanciato nel 2022.

God of War: Ragnarok sarà lanciato in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Nme.