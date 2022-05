God of War Ragnarok, al via i piani per aumentare la campagna marketing

God of War Ragnarok è senza dubbio il gioco di PlayStation più atteso del 2022. L'atteso sequel ha ancora una finestra di lancio programmata per quest'anno, anche se non c'è ancora una data di uscita concreta.

Tuttavia, un recente annuncio di lavoro di Sony Santa Monica Studio potrebbe cambiare questa tendenza, poiché l'annuncio suggerisce che il marketing del gioco potrebbe iniziare a crescere presto.

Come scoperto dall'utente di Twitter Zuby_Tech, lo sviluppatore Santa Monica Studio ha pubblicato un annuncio di lavoro su LinkedIn in cerca di un Brand Manager per lanciare "la più grande pubblicazione dell'anno". Come molti potrebbero aver sospettato, questo significa che God of War Ragnarok si sta preparando per il lancio e la campagna di marketing.

"The Brand Manager will lead the development and execution of the brand and commercial strategy for the biggest release of the year and continued oversight of the storied franchise post release."#GodOfWarRagnarok

La descrizione completa del lavoro recita: "Il Brand Manager guiderà lo sviluppo e l'esecuzione del marchio e della strategia commerciale per la più grande pubblicazione dell'anno e la supervisione continua del leggendario franchise dopo il lancio. Stiamo cercando un brand manager esperto da inserire nel team di marketing globale del marchio che supervisiona il franchise di God Of War dagli stimati PlayStation Studios".