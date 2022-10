God of War Ragnarok: già in circolo le prime copie fisiche

A quanto pare sarebbero già in circolazione alcune copie fisiche di God of War Ragnarok, attesissimo seguito del capitolo del 2018 sviluppato da Sony Santa Monica che uscirà in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5.

La fonte era un post di reddit attualmente scomparso, tuttavia molteplici fonti riportano la notizia. Quindi alcune copie del gioco sono già in circolo, ben 12 giorni prima del rilascio ufficiale. Con il rischio di trovarsi spiattellato ovunque ogni spoiler di sorta, dato che si sa, alcuni trovano divertente rovinare il divertimento altrui.

Quello che possiamo consigliare di fare, per ora, è quello di evitare di fare ricerche dirette sul gioco nei motori di ricerca, per evitare che qualche buontempone vi rovini la sorpresa e l’attesa di questo capitolo, che potrebbe chiudere un ciclo per l’esclusiva Sony.

God of War Ragnarok è atteso per il prossimo 5 novembre e narrerà ancora le gesta di Kratos e di suo figlio Atreus.

Voi avete già preordinato il gioco? Avete ricevuto in anticipo la vostra copia? Fatecelo sapere nei commenti, senza spoiler mi raccomando!

Fonte: Reddit