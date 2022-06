God of War Ragnarok rinvio sì o no? Arriva la 'risposta' di Cory Barlog

Nella giornata di ieri vi avevamo riportato di come David Jaffe, il papà dell'originale God of War, avrebbe parlato con una figura interna di Sony sull'ipotetico rinvio della data di uscita di God of War Ragnarok, titolo tanto atteso dai fan. Per Jaffe si tratta di un "50 e 50", lasciando intendere che tutto è possibile.

Ora, dopo mesi di assenza, arriva proprio Cory Barlog a commentare questo tweet semplicemente con due gif. La prima vede un imponente Kratos emergere dall'oscurità, mentre la seconda è un Ryan Raynold che sorride in modo molto inquietante.

Barlog non perderebbe tempo a rispondere sui social se non fosse sicuro che l'uscita del gioco è prevista per il 2022, soprattutto per il fatto che il creative director era stato lontano dai social da marzo di quest'anno.

Per adesso dobbiamo affidarci a delle semplici gif: non ci resta che attendere ulteriori dettagli e annunci ufficiali da parte di Sony Santa Monica.