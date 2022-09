PS5 diventa leggendaria in due incredibili cover di God of War Ragnarok fan-made

Gli artisti amano farsi ispirare da personaggi come Kratos, che con le loro gesta creano sempre un insieme di emozioni davvero incredibili. Anderson e Debora hanno scelto di omaggiare la propria saga preferita creando una cover personalizzata per PlayStation 5 a tema Ragnarök.

I due artisti hanno creato due cover distinte, una dedicata a chi ha la console in posizione orizzontale e l’altra a chi invece la utilizza in verticale. Entrambe sono caratterizzate da una scocca in finta pietra con dettagli come nevischio e rune, ma quella in orizzontale colpisce per la presenza del martello Mjölnir di Thor conficcato su di essa.

Le cover verrano vendute attraverso gom.gom.figures in un numero limitatissimo (40 pezzi per ogni versione) ai non proprio economicissimi prezzi di 460 dollari cadauna. I preordini non sono ancora cominciati quindi se siete interessati avete tempo per organizzarvi.

In attesa di altre notizie, vi ricordiamo che God of War: Ragnarök uscirà per PlayStation 4 e PlayStation 5 il prossimo 9 novembre.