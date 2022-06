God of War Ragnarok ed il 'Toto data di uscita': parla Cory Barlog

Tutti sono in trepidante attesa per l'imminente reveal ufficiale della data di uscita di God of War Ragnarok. Di recente, diverse fonti serie hanno concordato che nelle prossime ore sarebbe stato fatto un annuncio sul gioco. Eppure Cory Barlog sembra andare nella direzione opposta, anche se la speranza non è persa.

Attraverso il suo account Twitter Barlog scrive: "Se dipendesse da me, condividerei tutte le informazioni che conosco su God of War Ragnarok, ma non è una mia responsabilità. Quindi per favore siate pazienti. Vi prometto che condivideremo le cose il prima possibile. Realizziamo giochi per voi”.

Cory Barlog ha pubblicato questo piccolo messaggio sui social la sera del 29 giugno. Un tweet che fa eco ai tanti rumor credibili che prevedevano un annuncio per oggi svelando la data di uscita del prossimo capitolo di God of War, ovviamente fissata per novembre.

