God of War Ragnarok finalmente ha una data di uscita e un nuovissimo trailer!

God of War Ragnarok uscirà per PS4 e PS5 il 9 novembre, e a confermarlo oggi è proprio Sony. La tanto attesa data di uscita è stata annunciata come parte di un nuovo breve trailer.

Ragnarok era stato precedentemente confermato per essere lanciato nel 2022 per PS4 e PS5 dopo che era stato rinviato lo scorso anno. Cory Barlog, che ha diretto il gioco precedente della serie, ha fornito un aggiornamento sul progetto ad aprile, dicendo che gli sviluppatori sono "perfezionisti" e che stavano lavorando sodo al progetto. Ora c'è finalmente la conferma dopo una miriade di rumor.

C'è ancora molto che non sappiamo su Ragnarok, anche se è un sequel diretto di God of War del 2018 e continua la storia di Kratos e Atreus mentre affrontano la furia degli dei nordici. Questo sarà l'ultimo capitolo del franchise per quanto riguarda la storia norrena.

Ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile il 9 novembre.