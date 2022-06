God of War Ragnarok e il mistero della sua data di uscita: per David Jaffe potrebbe essere rinviato

Ci risiamo: la data di uscita di God of War Ragnarok sembra motivo di speculazioni da parte di giornalisti e insider in questo periodo, ed ora un'ulteriore voce si aggiunge alla mole di rumor uscita in questo periodo. David Jaffe, il papà dell'originale God of War, attraverso Twitter ha dichiarato di sapere qualcosa sull'uscita del nuovo capitolo.

Jaffe ha condiviso i suoi commenti su Twitter, affermando che qualcuno all'interno di Sony lo ha informato che la data di uscita del sequel di God of War non sarebbe più "fissata al 2022". Ciò fa seguito a un precedente rapporto secondo cui Sony puntava ancora a una data di lancio del gioco nel 2022.

Ragnarok è stato assente dall'evento Summer Game Fest 2022 della scorsa settimana, portando a ulteriori speculazioni sul fatto che la sua data di uscita sia stata posticipata. Nonostante le importanti uscite Sony in arrivo come The Last of Us Parte I siano state presentate durante lo spettacolo, il sequel di Santa Monica Studio non si è visto da nessuna parte.

Member thst Sony insider pal who said GOW:R 2022 was still on? Well ANOTHER Sony insider pal texted me today saying it’s no longer locked in and the release is tbd. Maybe 2022; maybe not.



So fuck if I know: 50/50 at this point.



Man, when they gonna announce that date?! — DAVID SCOTT JAFFE (@davidscottjaffe) June 13, 2022

Per adesso si tratta solo di ipotesi in quanto Santa Monica Studio non ha ancora fatto nessun annuncio al riguardo. L'uscita di God of War è ancora programmata per il 2022.