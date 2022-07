God of War Ragnarok, il sito si aggiorna con nuovi dettagli sulla storia

Il sito Web ufficiale di PlayStation ha aggiornato la sua pagina di God of War Ragnarok, fornendo la prima sinossi della storia del gioco. Considerando che God of War Ragnarok si sta rapidamente configurando come uno dei più grandi giochi dell'anno e che ha edizioni speciali esaurite in pochi minuti dalla condivisione , ne sappiamo molto poco.

A parte un trailer e una pubblicità in CG, finora non abbiamo visto nulla del gioco e conosciamo davvero solo alcuni personaggi che ci saranno, alcune delle loro motivazioni e alcuni luoghi che Kratos e Atreus visiteranno. Ora però ci sono nuovi dettagli.

La pagina ora recita: "Da Santa Monica Studio arriva il sequel dell'acclamato God of War (2018). Il Fimbulwinter si fa già sentire. Kratos e Atreus devono esplorare ognuno dei nove regni alla ricerca di risposte, mentre le milizie di Asgard si preparano a un'annunciata battaglia che segnerà la fine del mondo. Nel loro cammino si immergeranno in splendidi panorami mitici e affronteranno temibili nemici sotto forma di dèi norreni e mostri. La minaccia del Ragnarök si avvicina sempre di più. Kratos e Atreus devono scegliere tra la salvezza della loro famiglia e quella dei regni".

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok è atteso per il 9 novembre. A proposito: sapete che secondo quanto riportato da un trailer cancellato il gioco doveva uscire nel giorno di Starfield?

